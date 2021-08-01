Кандидат в канцлеры Германии Лашет пригрозил России новыми санкциями из-за Украины
Кандидат в канцлеры ФРГ от входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае ее давления на Украину с использованием газопровода "Северный поток - 2". "Если Россия вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", - заявил он в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в субботу, 31 июля, передает Deutsche Welle.