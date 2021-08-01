Кандидат в канцлеры Германии Лашет пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

Поддержка Украины должна быть приоритетом

По словам Лашета, таким образом можно гарантировать, что "Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия". Соглашение между Германией и США, согласно которому Берлин обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины, "предоставляет нам инструмент для того, чтобы совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".

Как подчеркнул кандидат в канцлеры, "поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии". "Также важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушения международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории", - отметил преемник Ангелы Меркель на посту председателя ХДС.

Соглашение ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

21 июля стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины.

Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.