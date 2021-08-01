Полиция задержала 35 нетрезвых водителей

Как сообщили BNS в полиции, двое из задержанных водителей подозреваются в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а остальные 32 вошли в движение с признаками употребления алкоголя.

Если водитель употребил алкоголь сверх лимита, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или до одного года дисквалификации.