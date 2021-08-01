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Полиция задержала 35 нетрезвых водителей

Алкометр. ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 35 пьяных водителей, пишет Postimees.

Как сообщили BNS в полиции, двое из задержанных водителей подозреваются в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а остальные 32 вошли в движение с признаками употребления алкоголя.

Если водитель употребил алкоголь сверх лимита, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или до одного года дисквалификации.

Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения более чем на 1,5 процента, суд может наказать его штрафом в размере до 30-500 штрафных единиц в день или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может отнять право управления автомобилем на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано в качестве средства совершения преступления.

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