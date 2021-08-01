По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты

«Прошлой ночью по аэропорту было выпущено три ракеты, две из которых упали на взлетно-посадочную полосу. Поэтому все рейсы были отменены», - сказал AFP менеджер аэропорта Масуд Паштун.

Ракетный обстрел был также подтвержден Службой гражданской авиации Кабула.

По словам Паштуна, ремонт взлетно-посадочной полосы уже начался, и в воскресенье аэропорт можно будет снова использовать.

С тех пор, как американские военные намеревались попасть в Афганистан, талибы активизировали свои атаки по всей стране. В Кандагаре повстанцы напали на пригород и предприняли попытки захватить столицу провинции.

Авиабаза Кандагар имеет стратегическое значение, и получение контроля над ней может стать ключом к получению контроля над вторым по величине городом Афганистана.

В то же время Талибан близок к завоеванию еще двух столиц провинций; это столица Гильменда, Лашкаргах, на юге, и провинциальный центр Герат, на западе.