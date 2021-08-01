По аэропорту афганского Кандагара выпустили три ракеты
Как заявили сегодня официальные лица, по меньшей мере три ракеты попали в аэропорт Кандагара на юге Афганистана, пишет Postimees.
Как заявили сегодня официальные лица, по меньшей мере три ракеты попали в аэропорт Кандагара на юге Афганистана, пишет Postimees.
«Прошлой ночью по аэропорту было выпущено три ракеты, две из которых упали на взлетно-посадочную полосу. Поэтому все рейсы были отменены», - сказал AFP менеджер аэропорта Масуд Паштун.
Ракетный обстрел был также подтвержден Службой гражданской авиации Кабула.
По словам Паштуна, ремонт взлетно-посадочной полосы уже начался, и в воскресенье аэропорт можно будет снова использовать.
С тех пор, как американские военные намеревались попасть в Афганистан, талибы активизировали свои атаки по всей стране. В Кандагаре повстанцы напали на пригород и предприняли попытки захватить столицу провинции.
Авиабаза Кандагар имеет стратегическое значение, и получение контроля над ней может стать ключом к получению контроля над вторым по величине городом Афганистана.
В то же время Талибан близок к завоеванию еще двух столиц провинций; это столица Гильменда, Лашкаргах, на юге, и провинциальный центр Герат, на западе.
Завоевание более крупных центров выведет Талибан на новый уровень военного успеха. До сих пор афганское правительство утверждало, что районы, оккупированные талибами летом, не имеют большого стратегического значения.