Картина дня: неудачи эстонских спортсменов в Токио, оборвавшаяся поездка в Грецию и призыв Хельме
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 августа.
В воскресенье ранним утром портал Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования по плаванию и борьбе. В последних участвовала эстонская спортсменка Эпп Мяэ. Читать далее...
В воскресенье днем портал Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования легкой атлетике и борьбе. В последних заявлена эстонская спортсменка Эпп Мяэ. Читать далее...
Опытная легкоатлетка Ксения Балта на Олимпийских играх в Токио повредила колено во время первой попытки и осталась без результата. Читать далее...
Клиент, который путешествовал в Грецию с туристической компанией Okeaania Travel OÜ, получил неприятный опыт, когда запланированная десятидневная поездка была сокращена вдвое. Клиент потребовал компенсации морального ущерба через Комиссию по потребительским спорам, но остался без желаемой компенсации. Читать далее...
В четверг председатель Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме призвал в социальных сетях игнорировать новые запреты правительства в порядке гражданского неповиновения. Поводом для поста послужило «отвращение» Хельме к правительству Каи Каллас (Партия реформ) за «беспомощность и несостоятельность». Postimees расспросил экспертов, как воспринимать призыв главы EKRE. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2247 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 128, то есть 5,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании широко распространенного в настоящее время дельта-штамма вируса. Читать далее...
Эстонская национальная авиакомпания Nordica, входящая в состав Nordic Aviation Group, с 1 августа выполняет свои первые регулярные рейсы с международным сертификатом авиакомпании и кодом IATA. Это также первый случай, когда пассажиры приобрели билеты через собственную билетную платформу Nordica. Читать далее...
В запланированных на следующие выходные стартах традиционных состязаний по триатлону Ironman Tallinn и в этом году примет рекордное количество участников - 2900, хотя многим триатлетам из-за ограничений на путешествия на этот раз пришлось отложить приезд в Таллинн. Читать далее...
Британское исследование в Великобритании показало, что наиболее распространенные симптомы Covid-19, возможно, изменились по сравнению с исходными, которые мы привыкли связывать с коронавирусной инфекцией. Читать далее...