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Райк и Клаас: почему требование о ношении масок не касается торговых центров?

Катри Райк и Урмас Клаас. ФОТО: ruspostimees

В соответствии с принятым правительством на прошлой неделе решением правительства, с понедельника, 2 августа в Эстонии в обязательном порядке всем — вне зависимости от вакцинации или перенесенной болезни, - следует носить защитную маску. Вместе с тем, это распоряжение вызывает недоумение у руководителей ряда местных самоуправлений, поскольку логично предположить, что в таком случае маска нужна и во всех остальных помещениях общего пользования.

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам иммунизации, не рекомендовал правительству вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, а советовал придать этой мере рекомендательный характер, заявила в пятницу ERR глава совета Ирья Лутсар.

«Я считаю, что у нас давно прошло время рекомендательных ограничений», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Postimees. 

Вместе с тем, Свет отметил, что вводимое с понедельника требование вызывает вопрос — почему маска нужна только в транспорте, но не в магазине или еще где-то? 

Мэр Нарвы Катри Райк также выразила недоумение, почему маски нужны только в общественном транспорте, но не, к примеру, в торговом центре. 

Мэр Тарту Урмас Клаас считает, что ношение масок в общественном транспорте обосновано, однако, по его словам, проблема в том, что правительство не разъяснило людям свое решение достаточно подробно. ​

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