Райк и Клаас: почему требование о ношении масок не касается торговых центров?
В соответствии с принятым правительством на прошлой неделе решением правительства, с понедельника, 2 августа в Эстонии в обязательном порядке всем — вне зависимости от вакцинации или перенесенной болезни, - следует носить защитную маску. Вместе с тем, это распоряжение вызывает недоумение у руководителей ряда местных самоуправлений, поскольку логично предположить, что в таком случае маска нужна и во всех остальных помещениях общего пользования.