Райк и Клаас: почему требование о ношении масок не касается торговых центров?

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам иммунизации, не рекомендовал правительству вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, а советовал придать этой мере рекомендательный характер, заявила в пятницу ERR глава совета Ирья Лутсар.

«Я считаю, что у нас давно прошло время рекомендательных ограничений», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Postimees.

Вместе с тем, Свет отметил, что вводимое с понедельника требование вызывает вопрос — почему маска нужна только в транспорте, но не в магазине или еще где-то?

Мэр Нарвы Катри Райк также выразила недоумение, почему маски нужны только в общественном транспорте, но не, к примеру, в торговом центре.