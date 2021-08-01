В понедельник температура воздуха не превысит 20 градусов

Плотная зона осадков распространится из южной Эстонии в северном, северо-восточном направлении, более сильные осадки ожидаются к востоку от линии, мысленно соединяющей Пярну и Таллинн, местами возможна гроза.

Ветер развернется к северо-западному и западному направлению и усилится во второй половине дня порывами до 14 м/с, вечером на побережье Чудского озера и в Вирумаа до 18 м/с. Температура воздуха 14..19, на островах до 21°C.