В понедельник температура воздуха не превысит 20 градусов
В понедельник днем будет в основном облачно, на островах западной Эстонии – с отдельными прояснениями.
В понедельник днем будет в основном облачно, на островах западной Эстонии – с отдельными прояснениями.
Плотная зона осадков распространится из южной Эстонии в северном, северо-восточном направлении, более сильные осадки ожидаются к востоку от линии, мысленно соединяющей Пярну и Таллинн, местами возможна гроза.
Ветер развернется к северо-западному и западному направлению и усилится во второй половине дня порывами до 14 м/с, вечером на побережье Чудского озера и в Вирумаа до 18 м/с. Температура воздуха 14..19, на островах до 21°C.
Циклон, который начал свой путь из Польши, достиг воздушного пространства стран Балтии и движется дальше в сторону Карелии. Углубляющаяся область низкого давления несет с собой обильные осадки. Во время сильных дождей температуры останутся ниже 20°С, а усилившийся ветер обеспечит дополнительное охлаждение.