Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.

Напомним, Андрей Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года - приза лучшему футболисту Европы.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. . Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.