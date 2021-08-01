Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу
Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Шевченко.
Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Шевченко.
"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.
Напомним, Андрей Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года - приза лучшему футболисту Европы.
Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. . Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.
В период игровой карьеры Шевченко выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". В составе Милана украинец становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В "Челси" он становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В "Динамо" Шевченко пять раз выигрывал чемпионат Украины и три раза - Кубок страны.