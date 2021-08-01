Из торгового центра Ülemiste эвакуировали людей
В воскресенье днем людей эвакуировали из таллиннского торгового центра Ülemiste, поскольку в парковочном доме сработала автоматическая система пожаротушения.
В воскресенье днем людей эвакуировали из таллиннского торгового центра Ülemiste, поскольку в парковочном доме сработала автоматическая система пожаротушения.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, на парковке центра Ülemiste запустилась автоматическая система пожаротушения, и спринклеры начали разбрызгивать воду.
«По предварительным данным, пожара там нет, это системный сбой», - сказал пресс-секретарь.
Спасатели находятся на месте и контролируют ситуацию.