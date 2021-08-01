Вс, 1.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Из торгового центра Ülemiste эвакуировали людей
1

Из торгового центра Ülemiste эвакуировали людей

ФОТО: Karl Mihkel Eller

В воскресенье днем ​​людей эвакуировали из таллиннского торгового центра Ülemiste, поскольку в парковочном доме сработала автоматическая система пожаротушения.

ФОТО: Karl Mihkel Eller

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, на парковке центра Ülemiste запустилась автоматическая система пожаротушения, и спринклеры начали разбрызгивать воду.

«По предварительным данным, пожара там нет, это системный сбой», - сказал пресс-секретарь.

Спасатели находятся на месте и контролируют ситуацию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back