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В штаб-квартире полиции Польши тайно добывали криптовалюту

Bitcoini kaevandamise arvutiserverisse ühendatud võrgukaablid ФОТО: Alessandro Bianchi

В Главном управлении государственной полиции Польши в Варшаве какое-то время производилась тайная добыча криптовалюты, пишет Postimees.

Инспектор Мариуш Чарка аявил, что гражданский служащий попытался воровать электричество, чтобы майнить биткойн.

В полиции заверили, что неудавшийся майнер не имел доступа к базам данных правоохранителей. Оборудование, которое он использовал, никак не было связано с конфиденциальной компьютерной системой. В полиции утверждают, что раскрыли факт майнинга в кратчайшие сроки, но в какие именно — неясно.

В итоге майнера уволили. Также от службы отстранили ещё одно лицо, причастное к ситуации.

Добыча криптовалют требует огромного количества электроэнергии и вычислительных мощностей.

Обычно в этом процессе задействовано большое количество сложных компьютеров, которые образуют специально разработанную платформу для выполнения сложных вычислений, необходимых для поддержки сети криптовалюты.

Поскольку каждый биткойн стоит более 32 600 евро, энергоемкий процесс может быть очень рентабельным.

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