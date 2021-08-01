В штаб-квартире полиции Польши тайно добывали криптовалюту

Инспектор Мариуш Чарка аявил, что гражданский служащий попытался воровать электричество, чтобы майнить биткойн.

В полиции заверили, что неудавшийся майнер не имел доступа к базам данных правоохранителей. Оборудование, которое он использовал, никак не было связано с конфиденциальной компьютерной системой. В полиции утверждают, что раскрыли факт майнинга в кратчайшие сроки, но в какие именно — неясно.

В итоге майнера уволили. Также от службы отстранили ещё одно лицо, причастное к ситуации.

Добыча криптовалют требует огромного количества электроэнергии и вычислительных мощностей.

Обычно в этом процессе задействовано большое количество сложных компьютеров, которые образуют специально разработанную платформу для выполнения сложных вычислений, необходимых для поддержки сети криптовалюты.