В Таллинне возобновил работу велосипедный патруль скорой помощи
С 1 августа Таллиннская скорая помощь возобновляет патрулирование улиц Старого города и Кесклинна медиками на велосипедах, пишет ERR.
С 1 августа Таллиннская скорая помощь возобновляет патрулирование улиц Старого города и Кесклинна медиками на велосипедах, пишет ERR.
Велосипедная бригада состоит из двух человек, в ее распоряжении – все необходимое для оказания первой помощи, в том числе современное оборудование для реанимации и травматологии, сообщает пресс-служба городской управы Таллинна.
Велобригада передвигается на электрических велосипедах, которые заряжаются от солнечных панелей, размещенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи.
Велосипедная бригада будет работать ежедневно, в том числе по выходным дням, с 9.00 до 21.00, до конца августа. В течение дня велобригада преодолевает в среднем 50 км. На протяжении лета обслуживается приблизительно 280 вызовов.