В Таллинне возобновил работу велосипедный патруль скорой помощи

Велосипедная бригада состоит из двух человек, в ее распоряжении – все необходимое для оказания первой помощи, в том числе современное оборудование для реанимации и травматологии, сообщает пресс-служба городской управы Таллинна.

Велобригада передвигается на электрических велосипедах, которые заряжаются от солнечных панелей, размещенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи.