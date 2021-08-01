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В Таллинне возобновил работу велосипедный патруль скорой помощи

Велопатруль скорой помощи. ФОТО: Peeter Langovits

С 1 августа Таллиннская скорая помощь возобновляет патрулирование улиц Старого города и Кесклинна медиками на велосипедах, пишет ERR.

Велосипедная бригада состоит из двух человек, в ее распоряжении – все необходимое для оказания первой помощи, в том числе современное оборудование для реанимации и травматологии, сообщает пресс-служба городской управы Таллинна.

Велобригада передвигается на электрических велосипедах, которые заряжаются от солнечных панелей, размещенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи.

Велосипедная бригада будет работать ежедневно, в том числе по выходным дням, с 9.00 до 21.00, до конца августа. В течение дня велобригада преодолевает в среднем 50 км. На протяжении лета обслуживается приблизительно 280 вызовов.

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