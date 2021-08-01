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Очереди на экзамен по вождению кое-где растянулись до середины октября

В Пярну попасть на экзамен можно не раньше 20 октября ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В Пярну для получения водительских прав категории B необходимо набраться терпения, поскольку попасть на экзамен по вождению здесь не так просто, пишет Pärnu Postimees.

По состоянию на сегодняшний день зарегистрироваться в бюро самообслуживания Транспортного департамента на экзамен по вождению категории B в Пярну можно не ранее, чем на 20 октября.

Руководитель экзаменационного центра Транспортного департамента Ристо Касемяэ ранее объяснял, что одной из причин длинной очереди является отпуск сотрудников.

«Поскольку в прошлом году ни один из наших экзаменаторов не смог отдыхать из-за ликвидациии очередей, возникших по причине коронавируса, в этом году мы разрешили отдыхать в летний период, тем, что выразил такое желание», - заявил Касемяэ.

В качестве еще одной причины он назвал добавление экзаменов категории А, которые не сдавались зимой.

Однако надежда попасть на экзамен пораньше все же есть, например, в случае, если кто-то откажется от своего времени. Поэтому э-среду Транспортного департамента стоит посещать регулярно.

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