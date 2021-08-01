Очереди на экзамен по вождению кое-где растянулись до середины октября
В Пярну для получения водительских прав категории B необходимо набраться терпения, поскольку попасть на экзамен по вождению здесь не так просто, пишет Pärnu Postimees.
В Пярну для получения водительских прав категории B необходимо набраться терпения, поскольку попасть на экзамен по вождению здесь не так просто, пишет Pärnu Postimees.
По состоянию на сегодняшний день зарегистрироваться в бюро самообслуживания Транспортного департамента на экзамен по вождению категории B в Пярну можно не ранее, чем на 20 октября.
Руководитель экзаменационного центра Транспортного департамента Ристо Касемяэ ранее объяснял, что одной из причин длинной очереди является отпуск сотрудников.
«Поскольку в прошлом году ни один из наших экзаменаторов не смог отдыхать из-за ликвидациии очередей, возникших по причине коронавируса, в этом году мы разрешили отдыхать в летний период, тем, что выразил такое желание», - заявил Касемяэ.
В качестве еще одной причины он назвал добавление экзаменов категории А, которые не сдавались зимой.
Однако надежда попасть на экзамен пораньше все же есть, например, в случае, если кто-то откажется от своего времени. Поэтому э-среду Транспортного департамента стоит посещать регулярно.