FT: Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины в ЕС

По данным газеты, цена вакцины Pfizer повысилась на четверть, а Moderna – на одну десятую в последних контрактах на поставки в ЕС.

FT заявляет со ссылкой на свои источники, что цена одной дозы Pfizer сейчас составляет 19,50 евро, а Moderna – 25,50 долл. США, то есть примерно 21,50 евро.

Переговоры по контрактам проходили в сложное время. Трудности с поставками и подозрения на побочные эффекты подорвали доверие к более дешевым вакцинам Astra Zeneca и Johnson & Johnson.