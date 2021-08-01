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FT: Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины в ЕС

Вакцины от коронавируса. ФОТО: Dado Ruvic

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и Biontech, а также препарат Moderna теперь стоят дороже, чем раньше. Об этом пишет деловое издание Financial Times.

По данным газеты, цена вакцины Pfizer повысилась на четверть, а Moderna – на одну десятую в последних контрактах на поставки в ЕС.

FT заявляет со ссылкой на свои источники, что цена одной дозы Pfizer сейчас составляет 19,50 евро, а Moderna – 25,50 долл. США, то есть примерно 21,50 евро.

Переговоры по контрактам проходили в сложное время. Трудности с поставками и подозрения на побочные эффекты подорвали доверие к более дешевым вакцинам Astra Zeneca и Johnson & Johnson.

Производители вакцин не прокомментировали ценовую политику журналистам Financial Times.

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