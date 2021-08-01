Уличный опрос ⟩ Что вы знаете и думаете о новых коронаограничениях?

С понедельника, 2 августа, ношение масок в общественном транспорте станет обязательным. С 9 августа также будет сокращено допустимое количество участников массовых мероприятий: в закрытых помещениях будет разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе – не более 100 участников. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы были проверены COVID-сертификаты участников.

Но насколько мы успеваем быть в курсе этих меняющихся правилам и что мы о них думаем. Издание Sakala провело уличный опрос на эту тему:

Майро Кирсс, специалист по недвижимости

Mairo Kirss ФОТО: Elmo Riig

Насколько мне известно, ношение маски в общественном транспорте станет обязательным с 8 августа, но я могу ошибаться насчет дня. Количество участников мероприятий также ограничено. В помещении может находиться до 50 человек, а на улице - до 100 человек, если участники не проверяются.

Коронавирусные правила касаются всех нас. Общественным транспортом не пользуюсь, но люблю ходить на мероприятия и спортивные соревнования. Даже сегодня я совершила пробежку вокруг озера Вильянди.

Марко Кокс, тренер

Marko Koks ФОТО: Elmo Riig

Мне приходится соблюдать коронаограничения из-за работы, но я не все их точно помню на данный момент. Если контроль не обеспечен, до 50 человек могут участвовать в мероприятии помещении, а на улице ... немного больше. Кажется, это правило вступит в силу 9 августа? Если люди проверены на коронавирус, если они были вакцинированы, то число участников может составлять и тысячи.

Радоваться коронаограничениям никак нельзя, но они разумны. Иначе дело выйдет из-под контроля.

Мари Тийслер, специалист в области здравоохранения

Mari Tiisler ФОТО: Elmo Riig

Я приехала из Финляндии неделю назад и плохо знакома с эстонскими правилами. Знаю, что с понедельника надо начинать носить маску в общественном транспорте. Я не могу сказать, сколько человек сможет собраться в помещении, а сколько на улице.

В Финляндии коронавирусные правила намного строже, чем в Эстонии. Тем не менее, я думаю, что летом можно немного расслабиться. При этом нужно быть осторожным и каждый должен отвечать за себя и при плохом самочувствии сидеть дома.

Хелья Никитин, бухгалтер

Helja Nikitin ФОТО: Elmo Riig

Я согласна с коронаограничениями и не буду выступать против правительства, более строгие ограничения можно было бы ввести и раньше.