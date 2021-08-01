На Хийумаа опять образовались многочасовые очереди на паром

Водителям, в порядке общей очереди попавшим на паром, который вышел из порта в 17.30, пришлось ждать до четырех с половиной часов, сообщает новостной портал ERR.

Очереди в основном связаны с заменой одного парома, обслуживавшего линию Хийумаа, на паром меньшего размера Regula, чтобы не уменьшать резко пропускную способность сообщения с Сааремаа.