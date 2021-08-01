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На Хийумаа опять образовались многочасовые очереди на паром

Tallinn. 27.07.2016. Parvlaev "Regula". FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Очередь в порту Хельтермаа на паром между Хийумаа и материком снова растянулась на несколько часов, потому что люди хотят покинуть остров после выходных.

Водителям, в порядке общей очереди попавшим на паром, который вышел из порта в 17.30, пришлось ждать до четырех с половиной часов, сообщает новостной портал ERR.

Очереди в основном связаны с заменой одного парома, обслуживавшего линию Хийумаа, на паром меньшего размера Regula, чтобы не уменьшать резко пропускную способность сообщения с Сааремаа.

«Нужно учитывать, что Regula вдвое меньше обычного парома, а это означает, что он практически не может обслуживать общие очереди, потому что количество заранее проданных билетов достаточно велико», - сказал корреспондент ERR Юхан Хепнер.

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