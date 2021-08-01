Пропавший неделю назад возле Выйсте мужчина найден утонувшим

«Мы благодарим всех, кто внес свой вклад. На этот раз, к сожалению, море забрало свое», - сказал он и выразил соболезнования своим близким.

24 июля в 13:25 Центр морской охраны получил сообщение о том, что примерно в полутора километрах от порта Выйсте в воде находится 36-летний мужчина, который, по предварительным данным, спустился с катера в воду, ячтобы искупаться, но судно отнесло далеко от него, так что он больше не мог вернуться на лодку. На борту был еще один взрослый и двое детей.