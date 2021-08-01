Пропавший неделю назад возле Выйсте мужчина найден утонувшим
Мужчина, который в минувшую субботу у порта Выйсте в волости Хяэдемеэсте пропал без вести, после того как отправился купаться в море с борта катера, найден утонувшим.
Мужчина, который в минувшую субботу у порта Выйсте в волости Хяэдемеэсте пропал без вести, после того как отправился купаться в море с борта катера, найден утонувшим.
Сегодня региональный полицейский волости Хяэдемеэсте Андрис Авамере объявил, что поиски в Выйсте завершены, и тело найдено.
«Мы благодарим всех, кто внес свой вклад. На этот раз, к сожалению, море забрало свое», - сказал он и выразил соболезнования своим близким.
24 июля в 13:25 Центр морской охраны получил сообщение о том, что примерно в полутора километрах от порта Выйсте в воде находится 36-летний мужчина, который, по предварительным данным, спустился с катера в воду, ячтобы искупаться, но судно отнесло далеко от него, так что он больше не мог вернуться на лодку. На борту был еще один взрослый и двое детей.
На происшествие отреагировали спасатели Пярнуского отделения полиции, Спасательный департамент и волонтеры-спасатели из Яагупи. Центр морской охраны привлек к поискам вертолет авиазвена.