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В Таллинне начала работать вакцинационная скорая помощь

Иллюстративное фото. ФОТО: Ants Liigus/Pärnu Postimees

С понедельника в Таллинне начнет работу так называемая скорая помощь по вакцинации, пишет Rus.ERR.

Группы от десяти человек смогут вызвать вакцинационную бригаду на место: на работу, в квартирное товарищество, спортклуб и так далее.

В понедельник днем проект подробно представит медицинский руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс.

Кроме того, на этой неделе в каждом уезде откроются кабинеты вакцинации, которые будут работать не менее пяти дней в неделю, в том числе один день на выходных, в течение восьми часов. Проект продлится по меньшей мере до конца сентября, а вакцинироваться в таких кабинетах можно будет без предварительной регистрации.

Информация о местах и времени работы кабинетов вакцинации доступна здесь.

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