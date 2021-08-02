Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю удвоилось

С 26 июля по 1 августа было выявлено 1228 новых случаев заражения - на 101% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 612 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 73,4 до 138,5 случая на 100 000 населения. Данный показатель превышает отметку в 50 случаев во всех уездах, кроме Хийуского, а еще в семи уездах, включая Ида-Вируский, он остается в диапазоне от 50 до 100 случаев, в шести уездах - от 126 (Рапламаа) до 165 (Тартумаа), а в Пярнумаа равен 273,8 случая на 100 000 населения.