Полиция застрелила агрессивного мужчину
Вечером в воскресенье, 1 августа, в Ляэнеском уезде сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по агрессивному мужчине, который скончался от полученных ранений, пишет Postimees.
Вечером в воскресенье, 1 августа, в Ляэнеском уезде сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по агрессивному мужчине, который скончался от полученных ранений, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо, полицейские были вынуждены применить служебное оружие против напавшего на них мужчины.
Агрессивно настроенный 28-летний мужчина получил ранения и скончался на месте.