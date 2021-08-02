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Полиция застрелила агрессивного мужчину

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Вечером в воскресенье, 1 августа, в Ляэнеском уезде сотрудники полиции  были вынуждены открыть огонь по агрессивному мужчине, который скончался от полученных ранений, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо, полицейские были вынуждены применить служебное оружие против напавшего на них мужчины.

Агрессивно настроенный 28-летний мужчина получил ранения и скончался на месте.

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