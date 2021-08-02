С прошлого четверга на судах компании Tallink начали предлагать вакцинацию от коронавируса. Очень многие вакцинирующиеся попали на место без регистрации, услышав призыв на трех языках. Пассажирам предлагают выбрать между вакцинами Janssen и Pfizeri/BioNTech. Postimees расспросил желающих получить прививку, почему они захотели вакцинироваться в море, а не на суше.

43-летний Кирилл отправился в четверг в 13.30 на судне Megastar в Финляндию на работу. Он был одним из тех, кто отдал предпочтение вакцине Pfizer. Поскольку до сентября в Эстонию он точно не вернется, ему показалось логичным получить первый укол на судне, а второй в сентябре, когда вернется на родину. «Я счастлив, что Tallink организовал такую возможность. Тут спокойно, чисто, и нет действующей на нервы толчеи», - сказал Кирилл. То, что вакцинация прошла на борту судна, совершенно его не напрягает, поскольку он доверяет и медицинским сестрам, и Tallink.