За сутки задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Белоруссии и Литвы

В понедельник радиостанции LRT radijas глава Службы по охране госграницы Рустамас Любаевас заявил, что задержанных было несколько больше - 289. Кроме того, с полуночи до утра понедельника границу пересекли еще 109 мигрантов.

Большинство из них представились гражданами Ирака.

В настоящее время мигрантов расселяют в подразделениях СОГГ, на предоставленных самоуправлениями объектах, на полигоне в Руднинкай.

Среди задержанных на границе с Беларусью нелегальных мигрантов преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется - 2555 человек. Также задержаны 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 124 гражданина Сирии, 91 - Ирана, 90 - России и других стран.

Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.