Bolt выделил 600 миллионов евро на развитие сверхскоростной курьерской службы

Reuters пишет, что с помощью денег Bolt хочет расти быстрее, чем другие курьерские компании на высококонкурентном рынке. Рыночная капитализация Bolt в настоящее время превысила 4 миллиарда евро, и за несколько раундов финансирования компания накопила больше возможностей, чем даже хорошо финансируемые европейские высокоскоростные курьерские службы, такие как Getir в Турции или Gorilla и Jokr в Германии. Jokr недавно удалось привлечь от инвесторов почти 140 миллионов евро, в этом году в Gorilla чуть больше - около 230 миллионов евро.

Компания Bolt, которая уже предлагает каршеринг, аренду автомобилей, электросамокаты и доставку еды, заявила, что они претендуют на звание первого в Европе суперприложения благодаря постоянно расширяющемуся спектру потребительских и транспортных услуг.

В ближайшие месяцы компания запустит свою 15-минутную доставку еды Bolt Market в 10 европейских странах. Market создаст собственные склады и центры заказов в крупных городах и центрах притяжения в странах, что позволит Bolt покупать, продавать и доставлять свои продукты в полном объеме по всей цепочке поставок в будущем.

Менеджер по развитию продукции Bolt Евгений Кабанов ранее заявлял в СМИ, что Market можно сравнить с небольшим супермаркетом с ассортиментом от 1000 до 2000 наименований. Заказ выполняется в считанные минуты, а покупатель получит его через 10-15 минут. Скоро в центре Таллинна должен открыться первый рынок Bolt Market.