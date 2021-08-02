Новый сезон Русского театра откроется 19 августа спектаклем «Мудрец»

«Мудрец» – современное прочтение от молодого греческого режиссера Георгия Кутлиса, выпускника режиссерского факультета ГИТИСа (курс Д. Крымова и Е. Каменьковича). Эскиз спектакля был представлен режиссёром на лаборатории в 2019 году и был признан лучшей работой.

«Сейчас многие в депрессии, мы слишком долго сидели в четырех стенах и кажется, могли бы от этого сойти с ума. У меня самого сейчас огромная потребность в чем-то лёгком, что позволит отпустить накопившуюся за этот год энергию. Для меня очень важно сделать сейчас динамичный и смешной спектакль. Но, конечно, должна быть мысль, основное зерно и актуальность. В любой классической комедии они есть. Желание человека быть успешным, в любые времена, очень понятно. Мне кажется, многие узнают себя или в Глумове, или в окружающих его людях» – делится режиссер спектакля Кутлис.

Действие спектакля происходит на костюмированной вечеринке, а потому «маскарадность» в обозначении жанра, приобретает не только метафоричное, а и вполне буквальное значение, потому что у каждого персонажа есть соответствующая его истинной сути маска. Спектакль ритмично балансирует между реализмом и гротеском, забавляя своей легкостью и безумием. Персонажи «Мудреца» узнаваемы, смешны и злободневны.

Создатели спектакля:

Режиссёр – Георгий Кутлис

Художник – Юлиана Лайкова

Художник по костюмам – Хетаг Цаболов

Композитор – Александр Жеделёв

Хореограф – Ольга Привис

В ролях: Александр Жиленко, Татьяна Маневская, Дмитрий Косяков, Наталья Дымченко, Александр Окунев, Сергей Фурманюк, Анна Маркова, Карин Ламсон, Даниил Зандберг, Александр Домовой

Ближайшие премьеры 74-го сезона

Ступая по следам великих абсурдистов, 25-го августа театр представит ещё одну премьеру – спектакль «МРОЖЕК» по двум одноактным пьесам польского драматурга Славомира Мрожека «В открытом море» и «Кароль». Авторы спектакля Виктор Марвин и Дмитрий Косяков еще раз докажут всем, лучшее лекарство от отчаянья – смех!

15-го октября на Большой сцене театра состоится премьера одного из самых читаемых и самых таинственных произведений русской литературы – романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Федотова.

5-го ноября также на Большой сцене театра вниманию зрителей будет представлена премьера комедии о закулисной жизни «Шум за сценой» в постановке эстонского режиссёра Прийта Педаяса. В этом спектакле комичные случайности накладываются одна на другую, события репетируемого фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.