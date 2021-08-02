Новый сезон Русского театра откроется 19 августа спектаклем «Мудрец»
74-й театральный сезон Русский театр Эстонии откроет маскарадной комедией «Мудрец» по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты…». Эта пьеса – одна из самых знаменитых у Островского. История Егора Глумова, решившего построить карьеру путём обмана и манипуляции, за годы своего существования привлекала самых разных театральных режиссеров: от Сергея Эйзенштейна и до Марка Захарова. Дважды возникала она и на сцене Русского театра: в 1966 году в постановке С. Тинькова и в 1990 году в постановке А. Сухачева.