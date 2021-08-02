Фото ⟩ В Центральной Эстонии полыхают поля зерновых
В последнее время фермеры в Центральной Эстонии очень обеспокоены различными пожарами: в огне гибнет как сельскохозяйственная техника, так и зерно в сушилках или сами поля, пишет Järva Teataja.
В последнее время фермеры в Центральной Эстонии очень обеспокоены различными пожарами: в огне гибнет как сельскохозяйственная техника, так и зерно в сушилках или сами поля, пишет Järva Teataja.
Например, в селе Юлейыэ волости Тюри на прошлой неделе, 26 июля, горело 4 гектара зерновых полей. Для тушения потребовалось 20 тонн воды.
В тот же день в 18.58 в деревне Кёйси волости Ярва небольшое зерновое поле и внутренняя часть комбайна загорелись от столкновения комбайна с камнем. До прибытия спасателей комбайнер тушил пожар ручным огнетушителем. Спасатели залили задымленный салон комбайна водой.
27 июля в 16.15 на ременных колесах комбайна в селе Курисоо волости Ярва задымилась пыль. Возникший пожар спасатели потушили струей воды.
В 17.15 в селе Кахала волости Тюри загорелись 10 гектаров соломенных полей, которые спасатели потушили к 18.42. В качестве средств пожаротушения использовался вездеход UTV.
28 июля спасателям пришлось тушить посевные поля в Олуствере. Смотрите фотографии!