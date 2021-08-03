Интервью ⟩ Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них
- Прививка — это гораздо меньший риск, чем риск заражения коронавирусом.
- Государства и ВОЗ меняли точки зрения, это вызвало у некоторых недоверие.
- Принимать решение о вакцинации ребенка должны родители.
- Света беспокоит, что раскол в обществе скорее растет.
- Следующие две недели по Ласнамяэ будет ездить вакцинационный автобус.
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов.