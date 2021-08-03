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  • Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них

Интервью ⟩ Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них

  • Прививка — это гораздо меньший риск, чем риск заражения коронавирусом.
  • Государства и ВОЗ меняли точки зрения, это вызвало у некоторых недоверие.
  • Принимать решение о вакцинации ребенка должны родители.
  • Света беспокоит, что раскол в обществе скорее растет.
  • Следующие две недели по Ласнамяэ будет ездить вакцинационный автобус.
Владимир Свет. ФОТО: Konstantin Sednev

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов.

— У вас хоть на миг возникали сомнения в том, что прививаться надо как можно быстрее?

— Я в этом смысле думаю точно так же, как каждый человек, который заботится о своем здоровье. И даже когда у меня появилась возможность записаться на прививку, а я сделал свою прививку в порядке общей очереди, для нас никаких исключений не делалось, то я тоже задумался о том, какие есть риски, связанные с вакциной. Почитал о том, какие могут быть побочные реакции, почитал о том, какой процент людей может получить какие-то более серьезные последствия. Я рационально пришел к выводу, что прививка — это гораздо меньший риск, чем риск сразиться с коронавирусом, чем риск попасть в больницу на ИВЛ из-за коронавируса и риск каких-то более серьезных последствий. И, может быть, дело в том, что у меня есть среди знакомых, среди достаточно близких людей, те, кто достаточно тяжело переболел коронавирусом, попали в больницу или даже умерли. А людей, которые таким образом пострадали от вакцины, нет. Мне было достаточно легко принимать это решение.

— Как ваши близкие относятся к прививкам? Был ли скепсис в семье?

— Так получилось, что мои родители, к примеру, у одного из них медицинское состояние достаточно серьезное, к моему легкому удивлению, когда у них появилась возможность сделать прививку, были даже более уверены в этом отношении и полны энтузиазма, чем я. Они сказали сразу, что точно будут делать прививку. Я думаю опять же потому, что риски заболеть коронавирусом с осложнениями были гораздо более высокими. Моя девушка работает в школе, поэтому она вакцинировалась еще в начале года, когда такая возможность появилась. В целом большинство людей, с которыми я общаюсь, вакцинированы или ждут второй прививки, но есть и среди моих друзей и знакомых люди, которые относятся к прививкам более скептически.

— Почему люди могут горстями есть таблетки, делать уколы обезболивающего в позвоночник при родах и не так задумываются о рисках, как в случае с прививками?

— Давайте начнем с того, что скепсис в отношении прививок существует и в отрыве от эпидемии коронавируса и этот вопрос в принципе находился на повестке за много-много лет до того, как эта эпидемия началась, поэтому сам скептицизм по отношению к вакцинации не связан с коронавирусом как таковым. Я думаю, что он в том числе связан с тем, что десятилетия назад действие тех болезней, которые могли быть в обществе и были искоренены с помощью вакцин, таких как полиомиелит и корь, было настолько страшным и серьезным, что оно перевешивало всевозможные страхи и риски на тот момент.

Сейчас, когда мы в целом привыкли к тому, что у каждого из нас дома может быть довольно-таки внушительная аптечка, много лекарств, лекарств самого разного действия, когда мы привыкли к тому, что у нас все-таки достаточно развита медицина, которая может решать самые разные проблемы, мне кажется, что нам сложнее поверить в то, что какой-то вирус может привести к летальным последствиям и поэтому людям кажется, что с вакциной они принимают на себя какой-то более долгосрочный риск, результатов которого они не могут предусмотреть. Наверное, так. Мне сложно объяснить это точно, я сам спокойно отношусь к вакцинации, но я думаю, что люди, у которых есть сомнения, думают примерно так.

Когда речь идет именно о коронавирусе, о нынешней ситуации, важную роль играет то, что коронавирус — это новая болезнь в том виде, в котором она есть сейчас, и я думаю, что люди в целом склонны с подозрением относиться к информации о вирусах, которые влияют на жизнь прямо здесь и сейчас, поэтому каждая новость, которая может вызывать некие сомнения, у людей вызывает гораздо более сильные эмоции, чем следующая новость, которая будет развеивать эти сомнения. И если мы возьмем пример вакцины AstraZeneca, то мы видели как сомнения стран Европы в отношении эффективности этой вакцины приводили к очень большой волне недоверия по отношению к ней, а так как коронавирус и эпидемия развивались вместе с собственно вакцинами, то неудивительно, что государство меняло какие-то свои точки зрения и рекомендации, Всемирная организация здравоохранения могла менять точки зрения. Но для людей, которые хотят видеть в государстве определенный институт, который точно знает, что делать и что происходит, вот такие вот сомнения вызывали недоверие, поэтому у некоторых есть недоверие к тому, что происходит.

— Достаточно ли будет, если привьются подростки, или детей тоже рано или поздно придется привить?

— Я в целом считаю, что отвечать на такие вопросы должны врачи-эпидемиологи, я не знаю, надо ли прививать детей, если специалисты скажут, что надо, то я доверяю нашим специалистам. Пока они не сказали, я не думаю, что мне самому есть смысл спекулировать на эту тему, но в случае детей мы должны очень четко понимать, что там всегда есть и ответственность родителя и, мне кажется, что для нас сейчас очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них. То есть родитель должен быть тем, кто принимает решения. Чем младше дети, тем больше должна быть эта область принятия решений со стороны родителей.

— С друзьями обсуждаете эти темы, какие настроения замечаете в обществе?

— К сожалению, я вижу, что у нас есть в обществе раскол. Есть люди, для которых авторитет медицинской системы и государства не стоит под вопросом, которые сделали прививку и взвесили для себя риски, считают это совершенно понятным и само собой разумеющимся. И те, кто в целом не доверяет государству как институту, а значит не доверяют и призыву государства вакцинироваться, не доверяют семейным врачам. Меня очень беспокоит то, что в обществе этот раскол скорее растет и у нас происходит некоторая стигматизация людей, которые сомневаются и боятся. У нас всегда будет определенная небольшая часть населения, которая будет идти против тех или иных решений, я думаю, что это вполне нормально и это в целом в природе человека сомневаться. Но мне кажется, что разделения общества на вакцинированных и невакцинированных не помогает убедить прививаться тех, кто сомневается.

Буквально на днях, когда стали рассказывать, что в Ласнамяэ будет ездить вакцинационный автобус, у меня в Facebook завязалась дискуссия с одной женщиной на эту тему, и, если судить лишь по этой дискуссии, то можно было бы сказать, что эта женщина точно вакцинироваться не будет, однако через некоторое время она мне написала лично и сказала, что на самом деле она просто боится идти одна на прививку, поскольку у нее нет никого, кто может пойти с ней. Я думаю, что среди тех, кто сейчас еще не вакцинируется, есть много тех, кто мог бы это сделать, если бы они получили спокойное объяснение того, зачем это делается, какие могут быть последствия, почему эти последствия менее серьезны, чем последствия от коронавируса. Я думаю, что среди того потока неправильной, недостоверной, некорректной информации, который сейчас в интернете, пользователь не может для себя вычленить то, что точно является правдой и поэтому чем больше мы будем разговаривать с этими людьми, чем больше мы будем отвечать на их вопросы и чем меньше будем как-то их клеймить, тем лучше будет ситуация.

В среду, 4 августа в Ласнамяэ приступит к работе вакцинационный автобус, где можно будет сделать прививку от COVID-19 вакцинами Pfizer или Janssen. Вакцинационный автобус остановится более чем в десяти местах по всему району, предварительная регистрация не требуется.

Среда, 4.08, с 11 до 19 часов, квартал Раадику (Раадику, 8a)

Четверг, 5.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Ümera (Лаагна-теэ, 80)

Пятница, 6.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Кивила, 26

Суббота, 7.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 8.08, с 10 до 16 часов, парковка магазина Maxima на Линнамяэ-теэ, 57

Понедельник, 9.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Rimi на Ляэнемере-теэ, 2c

Вторник, 10.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Паазику, 2a

Среда, 11.08, с 11 до 19 часов, площадь за культурным центром Линдакиви (Коорти, 22)

Четверг, 12.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19)

Пятница, 13.08, с 11 до 19 часов, у легкоатлетического холла на Пунане, 45

Суббота, 14.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 15.08, с 10 до 16 часов, на променаде Паэ (Паэ, 74)

Понедельник, 16.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Смуули-теэ, 9

Вторник, 17.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Паэпарги, 57

Среда, 18.08, с 11 до 19 часов, парковка управы района Ласнамяэ (Палласти, 54)

Четверг, 19.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Sikupilli (Тарту мнт, 87)

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