Интервью ⟩ Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них

— У вас хоть на миг возникали сомнения в том, что прививаться надо как можно быстрее?

— Я в этом смысле думаю точно так же, как каждый человек, который заботится о своем здоровье. И даже когда у меня появилась возможность записаться на прививку, а я сделал свою прививку в порядке общей очереди, для нас никаких исключений не делалось, то я тоже задумался о том, какие есть риски, связанные с вакциной. Почитал о том, какие могут быть побочные реакции, почитал о том, какой процент людей может получить какие-то более серьезные последствия. Я рационально пришел к выводу, что прививка — это гораздо меньший риск, чем риск сразиться с коронавирусом, чем риск попасть в больницу на ИВЛ из-за коронавируса и риск каких-то более серьезных последствий. И, может быть, дело в том, что у меня есть среди знакомых, среди достаточно близких людей, те, кто достаточно тяжело переболел коронавирусом, попали в больницу или даже умерли. А людей, которые таким образом пострадали от вакцины, нет. Мне было достаточно легко принимать это решение.

— Как ваши близкие относятся к прививкам? Был ли скепсис в семье?

— Так получилось, что мои родители, к примеру, у одного из них медицинское состояние достаточно серьезное, к моему легкому удивлению, когда у них появилась возможность сделать прививку, были даже более уверены в этом отношении и полны энтузиазма, чем я. Они сказали сразу, что точно будут делать прививку. Я думаю опять же потому, что риски заболеть коронавирусом с осложнениями были гораздо более высокими. Моя девушка работает в школе, поэтому она вакцинировалась еще в начале года, когда такая возможность появилась. В целом большинство людей, с которыми я общаюсь, вакцинированы или ждут второй прививки, но есть и среди моих друзей и знакомых люди, которые относятся к прививкам более скептически.

— Почему люди могут горстями есть таблетки, делать уколы обезболивающего в позвоночник при родах и не так задумываются о рисках, как в случае с прививками?

— Давайте начнем с того, что скепсис в отношении прививок существует и в отрыве от эпидемии коронавируса и этот вопрос в принципе находился на повестке за много-много лет до того, как эта эпидемия началась, поэтому сам скептицизм по отношению к вакцинации не связан с коронавирусом как таковым. Я думаю, что он в том числе связан с тем, что десятилетия назад действие тех болезней, которые могли быть в обществе и были искоренены с помощью вакцин, таких как полиомиелит и корь, было настолько страшным и серьезным, что оно перевешивало всевозможные страхи и риски на тот момент.