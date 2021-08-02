Картина дня: гибель напавшего на полицейских, новые ограничения и проблемы на границе

У застреленного полицией агрессивного мужчины остались трое детей

Вечером в воскресенье, 1 августа, в Ляэнеском уезде сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по агрессивному мужчине, который скончался от полученных ранений, сообщила Департамент полиции и погранохраны. По данным Postimees, погибшим был мужчина из Вырумаа, у которого остались трое детей. Читать далее...

Вакцинация на судах Tallink: «Я ел суп, когда услышал приглашение на вакцинацию»

С прошлого четверга на судах компании Tallink начали предлагать вакцинацию от коронавируса. Очень многие вакцинирующиеся попали на место без регистрации, услышав призыв на трех языках. Пассажирам предлагают выбрать между вакцинами Janssen и Pfizeri/BioNTech. Postimees расспросил желающих получить прививку, почему они захотели вакцинироваться в море, а не на суше. Читать далее...

Холодные, как Балтийское море? Выйти замуж за эстонца

«Одинокий эстонский мужчина без вредных привычек желает познакомиться». Конечно, такую немодную нынче формулировку встретить сложно, а вот желающих найти вторую половинку всегда много. На популярных сайтах знакомств в первые же минуты выскакивают анкеты мужчин разных возрастов со всех уголков Эстонии. Читать далее...

Летняя жара повысила спрос на жилье с хорошим охлаждением помещений

Жаркое лето принесло на рынок недвижимости новую тенденцию: перед заключением сделки покупатели досконально исследуют эффективность систем охлаждения приобретаемого дома. Если духота в квартире не дают покоя, сделка может и не состояться. Читать далее...

Министр внутренних дел: в последние недели увеличилось количество людей, которых не пропустили через границу

В ситуации, когда показатели заражаемости растут, прибывающие в Эстонию на самолетах и пересекающие эстонско-российскую границу люди должны считаться с проверкой ковидных документов, отметил министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Кийк: нам нужно вакцинировать 12-17-летних

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и председатель правления Эстонской больничной кассы Райн Лаане. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 87 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1943 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 87, то есть 4,5% от общего количества тестов. Из новых зараженных 63 человека, то есть 72,4% не были вакцинированы. Читать далее...

С понедельника в общественном транспорте Эстонии стало обязательным ношение маски

Со 2 августа в Эстонии восстанавливается обязанность носить маску в общественном транспорте, а с 9 августа уменьшается максимальное количество участников мероприятий и видов деятельности, в ходе которых не осуществляется проверка присутствующих на предмет эпидемиологической безопасности. Читать далее...

Водитель мусоровоза: наша средняя брутто-зарплата составляет от 2000 до 3000 евро

Средняя брутто-зарплата водителя мусоровоза составляет от двух до трех тысяч евро, уверяет представитель этой профессии, работающий шофером и инструктором в фирме Eesti Keskkonnateenused Игорь Ядонист. Читать далее...

Галерея 〉 Почти половина пассажиров общественного транспорта все так же без масок

С сегодняшнего дня в Эстонии в общественном транспорте снова необходимо прикрывать нос и рот. Маску не должны носить дети младше 12 лет или те, кто не может этого делать по состоянию здоровья или по другим важным причинам. Утром Postimees отправился посмотреть, как пассажиры общественного транспорта соблюдают новое требование. Читать далее...

Стартовая цена торгового центра Т1 слишком высока даже по оценке кредиторов