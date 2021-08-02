Закройте окна: черный дым над Таллинном поднялся с Балтийского судоремонтного завода

Выяснилось, что на судоремонтном заводе горит груда металла. По информации Спасательного департамента, пожар случился на территории БСРЗ. На место были отправлены семь спасательных машины, и спасатели занялись ликвидацией возгорания.

Около половины четвертого пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что возгорание оказалось локальным, а черное облако дыма угрозы из себя не представляет. Однако позднее стало известно, что горят также остатки старых автомобилей, поэтому идущий дым может быть опасным и ядовитым. Поэтому спасатели просят местных жителей держать окна закрытыми, а также по возможности не выходить на улицу.