Закройте окна: черный дым над Таллинном поднялся с Балтийского судоремонтного завода

Закройте окна: черный дым над Таллинном поднялся с Балтийского судоремонтного заводаДополнено
Около трех часов дня в Центр тревоги позвонил обеспокоенный таллиннец, который заметил черный дым над Копли, пишет Postimees.
Около трех часов дня в Центр тревоги позвонил обеспокоенный таллиннец, который заметил черный дым над Копли, пишет Postimees.
Выяснилось, что на судоремонтном заводе горит груда металла. По информации Спасательного департамента, пожар случился на территории БСРЗ. На место были отправлены семь спасательных машины, и спасатели занялись ликвидацией возгорания.
Около половины четвертого пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что возгорание оказалось локальным, а черное облако дыма угрозы из себя не представляет. Однако позднее стало известно, что горят также остатки старых автомобилей, поэтому идущий дым может быть опасным и ядовитым. Поэтому спасатели просят местных жителей держать окна закрытыми, а также по возможности не выходить на улицу.