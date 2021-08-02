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  • Полиция разыскивает пропавшего в Харьюмаа 80-летнего Виталия

Полиция разыскивает пропавшего в Харьюмаа 80-летнего Виталия

Виталий. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Виталия. Его видели сегодня ранним утром в Таллинне на Мерелахе-теэ.

Oн должен был отправиться домой в деревню Керсалу волости Ляэне-Харью, но домой он не пришел. Полицейские занимаются поисками Виталия. Были проверены медицинские учреждения, но Виталия пока не нашли.

Его рост 160 см, на нем темно-зеленая куртка, темно-синие брюки и белая кепка.

Просим всех, кто видел Виталия сегодня, или знает, где он может находиться, позвонить в Центр тревоги на номер 112.

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