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  • В Кохтла-Ярве надругались над флагом Европейского Союза
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В Кохтла-Ярве надругались над флагом Европейского Союза

Флаги ЕС. ФОТО: Yves Herman

В субботу, 31 июля полиции сообщили, что кто-то перерезал веревку на флагшоке в Кохтла-Ярве. 

Отмечается, что на флагштоке на улице Пярна в Кохтла-Ярве висел флаг ЕС. Точные обстоятельства происшествия выясняются. 

Полиция зафиксировала нарушение по уголовной статье "Надругательство над официальными символами иностранных государств и международных организаций". 

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