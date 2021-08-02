В Кохтла-Ярве надругались над флагом Европейского Союза
В субботу, 31 июля полиции сообщили, что кто-то перерезал веревку на флагшоке в Кохтла-Ярве.
В субботу, 31 июля полиции сообщили, что кто-то перерезал веревку на флагшоке в Кохтла-Ярве.
Отмечается, что на флагштоке на улице Пярна в Кохтла-Ярве висел флаг ЕС. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция зафиксировала нарушение по уголовной статье "Надругательство над официальными символами иностранных государств и международных организаций".