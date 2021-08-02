Галерея ⟩ В Таллинне начала работу вакцинная скорая помощь
С понедельника к своему дому, рабочему или иному месту можно пригласить бригаду для проведения вакцинации от коронавируса, если на месте желает вакцинироваться не менее десяти человек.
С понедельника к своему дому, рабочему или иному месту можно пригласить бригаду для проведения вакцинации от коронавируса, если на месте желает вакцинироваться не менее десяти человек.
Цель проекта, инициированного Ляэне-Таллиннской центральной больницей, - сделать вакцинацию ближе к людям, и, если инициатива окажется успешной, ее можно будет распространить в других регионах Эстонии. Вакцинную скорую помощь можно вызвать в Таллинне, отправив электронное письмо на адрес ltkhvak@keskhaigla.ee. Бронировать время можно минимум за 48 часов, и в запросе должен быть указан точный адрес, по которому осуществляется вызов, дата, желаемое время и количество людей, желающих пройти вакцинацию. Затем с клиентом свяжутся, чтобы уточнить, когда приедет скорая помощь.
В основном используется однодозная вакцина Janssen, поэтому скорая помощь может вакцинировать людей в возрасте от 18 лет. Разумеется, желающие пройти вакцинацию должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
По словам Имби Мокс, заведующей отделением Ляэне-Таллиннской центральной больницы, сначала будет использоваться одна таллиннская машина скорой помощи, но если будет много заказов, можно будет использовать и другие машины скорой.
«Безусловно, наш проект рассчитан на людей, которым трудно добраться до центра вакцинации, но мы не откажем и другим», - добавила Мокс.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).