Галерея ⟩ В Таллинне начала работу вакцинная скорая помощь

Цель проекта, инициированного Ляэне-Таллиннской центральной больницей, - сделать вакцинацию ближе к людям, и, если инициатива окажется успешной, ее можно будет распространить в других регионах Эстонии. Вакцинную скорую помощь можно вызвать в Таллинне, отправив электронное письмо на адрес ltkhvak@keskhaigla.ee. Бронировать время можно минимум за 48 часов, и в запросе должен быть указан точный адрес, по которому осуществляется вызов, дата, желаемое время и количество людей, желающих пройти вакцинацию. Затем с клиентом свяжутся, чтобы уточнить, когда приедет скорая помощь.

В основном используется однодозная вакцина Janssen, поэтому скорая помощь может вакцинировать людей в возрасте от 18 лет. Разумеется, желающие пройти вакцинацию должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

По словам Имби Мокс, заведующей отделением Ляэне-Таллиннской центральной больницы, сначала будет использоваться одна таллиннская машина скорой помощи, но если будет много заказов, можно будет использовать и другие машины скорой.

«Безусловно, наш проект рассчитан на людей, которым трудно добраться до центра вакцинации, но мы не откажем и другим», - добавила Мокс.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.