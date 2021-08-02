Мониторинг сточных вод указывает на ухудшение ситуации с коронавирусом
Результаты проведенного лабораторией инфекционных заболеваний Департамента здоровья мониторинга сточных вод за июль показывают, что ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Результаты проведенного лабораторией инфекционных заболеваний Департамента здоровья мониторинга сточных вод за июль показывают, что ситуация с коронавирусом ухудшилась.
При сравнении результатов за 30 неделю с результатами за 27, 28 и 29 недели выясняется, что количество вирусных частиц за месяц увеличилось в восьми местах отбора проб — особенно выделяется рост в Тарту, Йыхви, Ахтме и Мууга.
Высокий уровень вирусных частиц сохраняется также в Пярну и Силламяэ. Единственные «зеленые» пробы (с низким содержанием вирусных частиц) — в Рыысна, Йыгева и Валге, отметил департамент.
С этой недели мониторинг сточных вод вновь проводит Тартуский университет. Департамент здоровья будет параллельно с результатами Тартуского университета валидировать результаты испытаний и готов к проведению государственного мониторинга сточных вод с осени.