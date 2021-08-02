Мониторинг сточных вод указывает на ухудшение ситуации с коронавирусом

При сравнении результатов за 30 неделю с результатами за 27, 28 и 29 недели выясняется, что количество вирусных частиц за месяц увеличилось в восьми местах отбора проб — особенно выделяется рост в Тарту, Йыхви, Ахтме и Мууга.

Высокий уровень вирусных частиц сохраняется также в Пярну и Силламяэ. Единственные «зеленые» пробы (с низким содержанием вирусных частиц) — в Рыысна, Йыгева и Валге, отметил департамент.