Паром "Тылль" выйдет на линию 10 августа
Паром «Тылль», получивший повреждения в порту Куйвасту, выйдет на линии не позднее 10 августа, пишет Rus.ERR.
Паром «Тылль», получивший повреждения в порту Куйвасту, выйдет на линии не позднее 10 августа, пишет Rus.ERR.
На Балтийском судоремонтном заводе уже вовсю идут ремонтные работы, но процесс займет еще пару дней, передает «Актуальная камера».
После этого паром будет перевезен непосредственно в порт Куйвасту, где последуют процедуры по контролю систем судна до признания его безопасным. Предположительно, это случится 10 августа или чуть раньше.