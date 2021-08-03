В Таллинне машина скорой помощи попала в ДТП
В центре Таллинна на Тартуском шоссе автомобиль скорой помощи попал в тяжелую аварию. По предварительным данным, пострадали три человека.
В центре Таллинна на Тартуском шоссе автомобиль скорой помощи попал в тяжелую аварию. По предварительным данным, пострадали три человека.
В 8.20 в центре Таллинна у дома по адресу К. Тюрнпу, 3 столкнулись ехавшая с включенной сиреной машина скорой помощи Mercedes-Benz и легковой автомобиль Lexus GS300.
Подробности аварии уточняются.
Движение в месте аварии было нарушено.