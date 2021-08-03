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  • В Таллинне машина скорой помощи попала в ДТП

В Таллинне машина скорой помощи попала в ДТП

В центре Таллинна на Тартуском шоссе автомобиль скорой помощи попал в тяжелую аварию. По предварительным данным, пострадали три человека.

В 8.20 в центре Таллинна у дома по адресу К. Тюрнпу, 3 столкнулись ехавшая с включенной сиреной машина скорой помощи Mercedes-Benz и легковой автомобиль Lexus GS300.

Подробности аварии уточняются.

Движение в месте аварии было нарушено.

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