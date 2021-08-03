Внимание, жители Маяка! Мост Ильвесе закрывается на месяц
Управа района Ласнамяэ обращает внимание жителей на то, что мост Ильвесе закрывается на масштабный ремонт с 3 августа до конца месяца.
Управа района Ласнамяэ обращает внимание жителей на то, что мост Ильвесе закрывается на масштабный ремонт с 3 августа до конца месяца.
«Одним из наших приоритетов является создание удобных пешеходных и велосипедных соединений между Ласнамяэ и центром города. Важным шагом на пути к этой цели станет строительство нового велосипедно-пешеходного спуска от улица Маяка к мосту Ильвесе. Это позволит также удобно и безопасно попадать на велосипеде из Юлемисте в центр города. В связи с этим проектом мы будем реконструировать также и сам мост Ильвесе. Просим жителей микрорайонов Маяка и Сикупилли запастись терпением и соблюдать временные знаки дорожного движения», – прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Альтернативой мосту Ильвесе может быть недавно отремонтированная улица Лубья или ведущая в Кадриорг лестница около музея KUMU.
Работы по реновации моста Ильвесе проводятся по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. В рамках этих работ предстоит ремонт бетонных конструкций, замена гидроизоляции, обновление покрытия, перил и освещений моста.
Мост будет закрыт с 3 по 31 августа, некоторые работы будут продолжаться до октября.