Внимание, жители Маяка! Мост Ильвесе закрывается на месяц

«Одним из наших приоритетов является создание удобных пешеходных и велосипедных соединений между Ласнамяэ и центром города. Важным шагом на пути к этой цели станет строительство нового велосипедно-пешеходного спуска от улица Маяка к мосту Ильвесе. Это позволит также удобно и безопасно попадать на велосипеде из Юлемисте в центр города. В связи с этим проектом мы будем реконструировать также и сам мост Ильвесе. Просим жителей микрорайонов Маяка и Сикупилли запастись терпением и соблюдать временные знаки дорожного движения», – прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.