Кийк: не исключено, что и Эстония пойдет по пути ревакцинации
О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
По словам Кийка, в контексте вакцинации от коронавируса эстоноземельцы все чаще интересуются вопросами третьей дозы вакцины Pfizer и датами ревакцинации: "Вакцинационный статус сохраняется в течение 12 месяцев, поэтому о первом опыте ревакцинации в Эстонии мы сможем говорить в следующем году, но ситуация может измениться в зависимости от обнаружения новых штаммов и каких-то чрезвычайных обстоятельств".
"Первые государства, которые делают третью прививку пожилым людям, медикам и людям с обусловленной хроническими заболеваниями слабой иммунной системой, уже появились. Не исключено, что в какой-то момент этот путь нужно будет выбрать и в нашей стране", - заключил Танель Кийк.