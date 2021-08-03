Кийк: не исключено, что и Эстония пойдет по пути ревакцинации

По словам Кийка, в контексте вакцинации от коронавируса эстоноземельцы все чаще интересуются вопросами третьей дозы вакцины Pfizer и датами ревакцинации: "Вакцинационный статус сохраняется в течение 12 месяцев, поэтому о первом опыте ревакцинации в Эстонии мы сможем говорить в следующем году, но ситуация может измениться в зависимости от обнаружения новых штаммов и каких-то чрезвычайных обстоятельств".