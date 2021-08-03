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Кийк: не исключено, что и Эстония пойдет по пути ревакцинации

Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe

О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.

По словам Кийка, в контексте вакцинации от коронавируса эстоноземельцы все чаще интересуются вопросами третьей дозы вакцины Pfizer и датами ревакцинации: "Вакцинационный статус сохраняется в течение 12 месяцев, поэтому о первом опыте ревакцинации в Эстонии мы сможем говорить в следующем году, но ситуация может измениться в зависимости от обнаружения новых штаммов и каких-то чрезвычайных обстоятельств".

"Первые государства, которые делают третью прививку пожилым людям, медикам и людям с обусловленной хроническими заболеваниями слабой иммунной системой, уже появились. Не исключено, что в какой-то момент этот путь нужно будет выбрать и в нашей стране", - заключил Танель Кийк.

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