Число пассажиров Tallink за год упало на 28 процентов

Сократилось также количество перевезенных грузовых единиц — на 4,6 процента до 27 766 единиц, а число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 26,7 процента до 86 665 единиц, сообщила компания бирже.

На линии между Финляндией и Швецией компания обслужила на 4,9 процента меньше пассажиров, чем в прошлом году, на линии Эстония - Финляндия на 43,3 процента, но на линии Эстония - Швеция число пассажиров выросло почти в 14 раз, а на линии Латвия - Швеция рейсов в июле не было.

Количество перевезенных грузовых единиц упало на линии Финляндия - Швеция на 5,7 процента и на линии Эстония - Финляндия на 6,2 процента, но на линии Эстония-Швеция выросло на 17,5 процента.