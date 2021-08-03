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Число пассажиров Tallink за год упало на 28 процентов

Паромы Tallink. ФОТО: Konstantin Sednev

Tallink Grupp в июле этого года обслужила на всех линиях в общей сложности 444 112 пассажиров, что на 28 процентов меньше в годовом сравнении.

Сократилось также количество перевезенных грузовых единиц — на 4,6 процента до 27 766 единиц, а число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 26,7 процента до 86 665 единиц, сообщила компания бирже.

На линии между Финляндией и Швецией компания обслужила на 4,9 процента меньше пассажиров, чем в прошлом году, на линии Эстония - Финляндия на 43,3 процента, но на линии Эстония - Швеция число пассажиров выросло почти в 14 раз, а на линии Латвия - Швеция рейсов в июле не было.

Количество перевезенных грузовых единиц упало на линии Финляндия - Швеция на 5,7 процента и на линии Эстония - Финляндия на 6,2 процента, но на линии Эстония-Швеция выросло на 17,5 процента.

В июле 2021 года Tallink перевез на линии Эстония - Швеция 4280 автомобилей, за тот же период прошлого года 250. В июле этого года количество перевезенных автомобилей сократилось на линии Эстония-Финляндия на 36,7 процента, но выросло на линии Финляндия-Швеция на 13,5 процента.

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