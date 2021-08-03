Лжеработники банка выманили у двух жительниц Нарвы более 12 000 евро

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что женщине, проживающей в Нарве, позвонил представившийся сотрудником банка человек и попросил ввести ее признак пользователя и коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности учетной записи. После этого 2300 евро были переведены со счета женщины на другой счет.

Полиция также расследует случай, когда жительнице Нарвы, позвонил лжеработник банка и сообщил, что на банковском счету женщины были совершены подозрительные операции. Затем мошенник попросил женщину установить якобы антивирусное программное обеспечение на свой компьютер, что жертва и сделала. Затем женщина обнаружила, что 10 000 евро были переведены с ее счета на другой счет.