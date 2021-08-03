Лежавший на обочине пьяный мужчина соврал полиции о ДТП
30 июля около 23:30 на 121-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Ярвамаа произошло предполагаемое ДТП, в результате которого был обнаружен лежавший на обочине человек.
30 июля около 23:30 на 121-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Ярвамаа произошло предполагаемое ДТП, в результате которого был обнаружен лежавший на обочине человек.
По словам потерпевшего, он перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль Audi. Автомобиль якобы скрылся с места происшествия. Как передает Järva Teataja, 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения жаловался на боль в ноге и спине.
Никто из проезжавших мимо водителей момент ДТП не застал. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Ведущий производство о проступке Рагне Тынтс из Пайдеского полицейского участка рассказал, что к настоящему моменту полиция установила, что никто не сбивал пешехода и на самом деле никакого ДТП не было. «У мужчины не выявлено травм», - добавил он.