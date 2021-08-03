Лежавший на обочине пьяный мужчина соврал полиции о ДТП

По словам потерпевшего, он перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль Audi. Автомобиль якобы скрылся с места происшествия. Как передает Järva Teataja, 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения жаловался на боль в ноге и спине.

Никто из проезжавших мимо водителей момент ДТП не застал. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.