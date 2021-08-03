МИД Эстонии обдумывает ответ на высылку Россией своего дипломата

«Министерство еще обдумывает, ответит ли Эстония аналогичным шагом», - сообщили в пресс-службе.

«Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств», - отметили в пресс-службе.

Ранее во вторник посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели.

«Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», - объявили в МИД РФ.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте «в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом». «Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам», - говорилось в комментарии МИД.

«Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил persona non grata сотрудника посольства России в Эстонии», - сообщает МИД РФ.