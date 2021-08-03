Картина дня: Соомере в центре внимания партий, высылка эстонского дипломата и подробности трагедии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 августа.
Вероятный кандидат в президенты Тармо Соомере встретился сегодня дистанционно с представителями Социал-демократической партии, обозначив свою позицию по принципиальным для социал-демократов вопросам. Читать далее...
Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев сказал в прямом эфире Postimees, что Сooмере хорошо подходит на пост президента, но одной из проблем Вырклаев считает отсутствие политического опыта, а этот опыт определенно полезен президенту. Читать далее...
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает МИД РФ. Читать далее...
Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, которого задерживали в начале июля при получении закрытой информации от гражданина России, интересовался сведениями о российских планах в Арктике, сообщает Федеральная служба безопасности. Читать далее...
Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин. Читать далее...
Со вчерашнего дня в общественном транспорте восстановлена обязанность ношения маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Postimees отправился посмотреть, как пользователи общественного транспорта Таллинна соблюдают новое требование. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов. Из новых зараженных 171 человек (76%) не был вакцинирован. Читать далее...
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов. Читать далее...
В субботу на шоссе Пярну-Лихула можно было наблюдать несколько стоящих на обочине автомобилей. Водители утверждали, что их машины заглохли после того, как они заправились на Olerex в Папсааре, и больше не заводятся. Читать далее...
О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...
На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) направит уведомления людям, которые за шесть месяцев этого года использовали больше не облагаемого налогом минимума, чем предусмотрено. Читать далее...
Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы выступили с совместным заявлением против недавнего соглашения между США и Германией, позволяющего завершить строительство российского газопровода Nord Stream 2. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас сказала в эфире радиостанции Vikerraadio, что это она в прошлую пятницу попросила государственного секретаря позвонить канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске. Вчера на пресс-конференции Приске сказала, что в пятницу узнала о своей отставке от госсекретаря. Читать далее...
С четверга по субботу в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Его главной площадкой в этом году станет Нарвский замок, но концерты пройдут и в других местах города. Пожалуй, самым необычным местом концерта станет садоводство под Нарвой, куда гостей фестиваля также будут возить на экскурсии. Здесь они смогут не только посмотреть экзотическую дачную жизнь, но и поучаствовать в превращении в арт-объект одного из подсобных строений. Читать далее...
На автобусных остановках в Нарве и в окрестностях города можно увидеть пенсионеров в медицинских масках - многие надевают их еще до того, как войти в автобус. По словам одного из водителей уездных линий, молодежь гораздо чаще игнорирует требование носить маски. Немного иначе обстоят дела в автобусах, прибывающих из Таллинна. Читать далее...
Сегодня в Таллинне вновь открылся отреставрированный четырехзвездочный отель Nordic Hotel Forum, самый защищенный от коронавируса отель в Эстонии, который можно посещать бесконтактно. Читать далее...
Кто несет ответственность за дверь гаража, из-за которой погиб четырехлетний мальчик? Трагическое и беспрецедентное дело пятилетней давности близится в суде к завершению, в понедельник в Харьюском уездном суде состоялось последнее слушание перед вынесением решения. Читать далее...