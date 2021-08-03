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  • Эстония
  • Картина дня: Соомере в центре внимания партий, высылка эстонского дипломата и подробности трагедии

Картина дня: Соомере в центре внимания партий, высылка эстонского дипломата и подробности трагедии

Российский флаг. ФОТО: Sille Annuk

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 августа.

Соомере высказался за легализацию двойного гражданства и заговорил о проблеме меньшинств

Вероятный кандидат в президенты Тармо Соомере встретился сегодня дистанционно с представителями Социал-демократической партии, обозначив свою позицию по принципиальным для социал-демократов вопросам. Читать далее...

ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ 〉 Председатель фракции реформистов: Соомере был бы хорошим президентом, но есть проблема

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев сказал в прямом эфире Postimees, что Сooмере хорошо подходит на пост президента, но одной из проблем Вырклаев считает отсутствие политического опыта, а этот опыт определенно полезен президенту. Читать далее...

Россия вышлет еще одного эстонского дипломата

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает МИД РФ. Читать далее...

ФСБ показала видео задержания эстонского консула при попытке получить секретные данные

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, которого задерживали в начале июля при получении закрытой информации от гражданина России, интересовался сведениями о российских планах в Арктике, сообщает Федеральная служба безопасности. Читать далее...

Что привело к трагедии? 〉 Жена погибшего от пули полицейских мужчины: он был в стельку пьян и едва стоял на ногах

Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин. Читать далее...

Пассажирка автобуса о необходимости носить маски: обязательно надену, но позже

Со вчерашнего дня в общественном транспорте восстановлена ​​обязанность ношения маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Postimees отправился посмотреть, как пользователи общественного транспорта Таллинна соблюдают новое требование. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 225 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов. Из новых зараженных 171 человек (76%) не был вакцинирован. Читать далее...

Интервью 〉 Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов. Читать далее...

Попавшая в емкости с топливом заправочной станции дождевая вода испортила машины

В субботу на шоссе Пярну-Лихула можно было наблюдать несколько стоящих на обочине автомобилей. Водители утверждали, что их машины заглохли после того, как они заправились на Olerex в Папсааре, и больше не заводятся. Читать далее...

Кийк: не исключено, что и Эстония пойдет по пути ревакцинации

О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Почти 29 000 человек вскоре получат письмо из Налогового департамента

На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) направит уведомления людям, которые за шесть месяцев этого года использовали больше не облагаемого налогом минимума, чем предусмотрено. Читать далее...

Эстония и еще восемь стран выступили против строительства "Северного потока - 2"

Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы выступили с совместным заявлением против недавнего соглашения между США и Германией, позволяющего завершить строительство российского газопровода Nord Stream 2. Читать далее...

Кая Каллас об увольнении канцлера: я попросила госсекретаря позвонить

Премьер-министр Кая Каллас сказала в эфире радиостанции Vikerraadio, что это она в прошлую пятницу попросила государственного секретаря позвонить канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске. Вчера на пресс-конференции Приске сказала, что в пятницу узнала о своей отставке от госсекретаря. Читать далее...

Не только музыка: гости фестиваля Station Narva смогут раскрасить сарай в нарвском садоводстве

С четверга по субботу в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Его главной площадкой в этом году станет Нарвский замок, но концерты пройдут и в других местах города. Пожалуй, самым необычным местом концерта станет садоводство под Нарвой, куда гостей фестиваля также будут возить на экскурсии. Здесь они смогут не только посмотреть экзотическую дачную жизнь, но и поучаствовать в превращении в арт-объект одного из подсобных строений. Читать далее...

Требование носить маски в автобусах показало, какая категория нарвитян - самая дисциплинированная

На автобусных остановках в Нарве и в окрестностях города можно увидеть пенсионеров в медицинских масках - многие надевают их еще до того, как войти в автобус. По словам одного из водителей уездных линий, молодежь гораздо чаще игнорирует требование носить маски. Немного иначе обстоят дела в автобусах, прибывающих из Таллинна. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне открыл двери коронанепроницаемый отель: его можно посещать бесконтактно

Сегодня в Таллинне вновь открылся отреставрированный четырехзвездочный отель Nordic Hotel Forum, самый защищенный от коронавируса отель в Эстонии, который можно посещать бесконтактно. Читать далее...

КТО ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 〉 Беспрецедентный судебный процесс о гибели четырехлетнего ребенка в Таллинне вышел на финишную прямую

Кто несет ответственность за дверь гаража, из-за которой погиб четырехлетний мальчик? Трагическое и беспрецедентное дело пятилетней давности близится в суде к завершению, в понедельник в Харьюском уездном суде состоялось последнее слушание перед вынесением решения. Читать далее...

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