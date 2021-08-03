Картина дня: высылка эстонского дипломата, подробности трагедии и письма из налоговой
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 августа.
Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин. Читать далее...
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает МИД РФ. Читать далее...
Со вчерашнего дня в общественном транспорте восстановлена обязанность ношения маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Postimees отправился посмотреть, как пользователи общественного транспорта Таллинна соблюдают новое требование. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов. Из новых зараженных 171 человек (76%) не был вакцинирован. Читать далее...
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов. Читать далее...
В субботу на шоссе Пярну-Лихула можно было наблюдать несколько стоящих на обочине автомобилей. Водители утверждали, что их машины заглохли после того, как они заправились на Olerex в Папсааре, и больше не заводятся. Читать далее...
О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...
На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) направит уведомления людям, которые за шесть месяцев этого года использовали больше не облагаемого налогом минимума, чем предусмотрено. Читать далее...
Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы выступили с совместным заявлением против недавнего соглашения между США и Германией, позволяющего завершить строительство российского газопровода Nord Stream 2. Читать далее...