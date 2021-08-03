Картина дня: высылка эстонского дипломата, подробности трагедии и письма из налоговой

Что привело к трагедии? 〉 Жена погибшего от пули полицейских мужчины: он был в стельку пьян и едва стоял на ногах

Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин. Читать далее...

Россия вышлет еще одного эстонского дипломата

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает МИД РФ. Читать далее...

Пассажирка автобуса о необходимости носить маски: обязательно надену, но позже

Со вчерашнего дня в общественном транспорте восстановлена ​​обязанность ношения маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Postimees отправился посмотреть, как пользователи общественного транспорта Таллинна соблюдают новое требование. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 225 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов. Из новых зараженных 171 человек (76%) не был вакцинирован. Читать далее...

Интервью 〉 Владимир Свет: очень важно показать родителям, что государство не хочет привить их детей в обход них

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в интервью Rus.Postimees отметил, что довольно легко принял решение о вакцинации, предварительно изучив вопрос. Он обеспокоен связанным с прививками расколом в обществе и стигматизацией сомневающихся, а в вопросе вакцинации детей старейшина Ласнамяэ полагается на рекомендации специалистов. Читать далее...

Попавшая в емкости с топливом заправочной станции дождевая вода испортила машины

В субботу на шоссе Пярну-Лихула можно было наблюдать несколько стоящих на обочине автомобилей. Водители утверждали, что их машины заглохли после того, как они заправились на Olerex в Папсааре, и больше не заводятся. Читать далее...

Кийк: не исключено, что и Эстония пойдет по пути ревакцинации

О первом опыте ревакцинации в Эстонии можно будет говорить только в следующем году, но не исключено, что и наша страна пойдет по этому пути, считает министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Почти 29 000 человек вскоре получат письмо из Налогового департамента

На этой неделе Налогово-таможенный департамент (MTA) направит уведомления людям, которые за шесть месяцев этого года использовали больше не облагаемого налогом минимума, чем предусмотрено. Читать далее...

Эстония и еще восемь стран выступили против строительства "Северного потока - 2"