Не только музыка: гости фестиваля Station Narva смогут раскрасить сарай нарвском садоводстве

Некоторые традиционные фестивали в Эстонии не пережили пандемию. Station Narva в прошлом году тоже прошел в усеченном виде, но в этом году его получается провести полностью. Причем на фестивале будут действовать меры защиты от коронавируса, которые по всей Эстонии будут обязательны только в понедельника. Так, на концерты можно будет попасть, только показав QR-код сертификата о вакцинации или сделав на месте тест на коронавирус. На фестивале также будет работать прививочный автобус Нарвской больницы. На концерты на других площадках в городе можно будет попасть без прививки или теста.

Фестиваль откроется в четверг в 16 часов в замке, где можно будет увидеть уличную библиотеку - это проект Веры Гончуговой победил в конкурсе городского искусства, который проводился перед фестивалем. В этот же день пройдет дискуссия Bazar о будущем города “Нарва: менять нельзя оставить”.

Музыкальная часть фестиваля начнется в пятницу. По словам руководителя Station Narva по коммуникациям Ингрид Кохтла, будут артисты из Англии, Исландии, Финляндии, России и Эстонии. Хедлайнерами выступят Roni Size и GusGus.

Необычным обещает быть, например, выступление Янно Рейма и Станислава Булганина, которые исполнять песни Виктора Цоя на русском и эстонском языках. Обо всех исполнителях можно узнать на сайте фестиваля, и здесь же увидеть полную программу.

В центре Objekt пройдет бизнес-день фестиваля, где деятели культуры обсудят, как продавать искусство на международных рынках. А вечером можно будет увидеть презентацию виртуальной Старой Нарвы с комментариями известного нарвского гида Александра Опенко. Количество мест на бизнес-дне ограничено, требуется предварительная регистрация.

Изюминкой субботней программы фестиваля станет “Дачное приключение” - платные экскурсии на дачи под Нарвой. Автобусы с туристами будут отправляться с Петровской площади в район Кудрукюла, где около 4,5 тысяч садовых участков.

На площадке в СТ “Электрон” с 13 часов начнется детская программа для дачников, затем откроется ярмарка и пройдет концерт.

Приехать на этот концерт можно и самостоятельно, но организаторы предупреждают, что парковаться в садоводствах совершенно негде. К тому же, в субботу там будет очень много местных жителей и их автомобилей.

Несколько дачников заранее разрешили экскурсионным группам заходить себе в гости и обещали рассказать о своей дачной жизни. Хозяйка одного из участков, которая переехала в Финляндию, разрешила участникам раскрасить ее сарай. В создании арт-объекта поможет художник.