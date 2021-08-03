Не только музыка: гости фестиваля Station Narva смогут раскрасить сарай нарвском садоводстве
С четверга по субботу в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Его главной площадкой в этом году станет Нарвский замок, но концерты пройдут и в других местах города. Пожалуй, самым необычным местом концерта станет садоводство под Нарвой, куда гостей фестиваля также будут возить на экскурсии. Здесь они смогут не только посмотреть экзотическую дачную жизнь, но и поучаствовать в превращении в арт-объект одного из подсобных строений.