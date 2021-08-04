Каю Каллас удивило желание жителей Эстонии вакцинироваться в порядке живой очереди

По ее словам, резкий поворот в плане иммунизации населения, когда в приоритете оказалась уже не предварительная запись на прививку, а любые способы спонтанной вакцинации, вызван неожиданной реакцией населения на привычные электронные услуги, сообщает ERR .

"Мы думали, что цифровые решения более удобны и именно им люди отдадут предпочтение, но нет, больше интереса вызвала спонтанная вакцинация — прийти и сделать прививку в порядке живой очереди вместо того, чтобы зарегистрироваться в электронной регистратуре и подстроиться под выбранное время. Это довольно странно, учитывая, что 97% жителей Эстонии подали налоговые декларации в электронном виде. Что это те же самые люди, которые даже на выборах голосуют в интернете", - сказала Кая Каллас.