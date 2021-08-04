Уходящая в отставку Улла Илиссон получит свыше 16 000 евро

Такое вознаграждение полагается Илиссон за претворение в жизнь поставленных на 2021 год целей: разработку информационно-технологических решений в сфере образования и переход к основанной на услугах модели управления, передает Rus.ERR.

По словам Уллы Илиссон, год создания департамента был насыщенным, но теперь настала пора идти навстречу новым вызовам.