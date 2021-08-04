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Уходящая в отставку Улла Илиссон получит свыше 16 000 евро

Улла Илиссон. ФОТО: Mihkel Maripuu

Покидающая в конце этой недели пост генерального директора Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон получит за свою успешную работу денежное поощрение в размере 16 560 евро.

Такое вознаграждение полагается Илиссон за претворение в жизнь поставленных на 2021 год целей: разработку информационно-технологических решений в сфере образования и переход к основанной на услугах модели управления, передает Rus.ERR.

По словам Уллы Илиссон, год создания департамента был насыщенным, но теперь настала пора идти навстречу новым вызовам.

«Запуск объединенного департамента на базе четырех различных учреждений и подбор эффективной команды были увлекательной управленческой задачей. Я очень рада, что своим опытом смогла внести свой вклад во благо образования и молодежи Эстонии», - добавила Илиссон.

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