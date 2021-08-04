Перебегавшего дорогу ребенка сбил автомобиль
Вчера в Тапа произошла авария, в ходе которой пострадал 10-летний мальчик, пишет Virumaa Teataja.
Вчера в Тапа произошла авария, в ходе которой пострадал 10-летний мальчик, пишет Virumaa Teataja.
В 8.17 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Пайде и Эха в Тапа, где 10-летний мальчик перебежал дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 36-летний мужчина. По данным полиции, маленькому пешеходу оказали первую медицинскую помощь на месте, а это значит, что на этот раз он легко отделался.
Летом родители могли бы напомнить своим детям о правилах безопасности в дорожном движении.