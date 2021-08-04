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  • Перебегавшего дорогу ребенка сбил автомобиль

Перебегавшего дорогу ребенка сбил автомобиль

Полицейская машина. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Вчера в Тапа произошла авария, в ходе которой пострадал 10-летний мальчик, пишет Virumaa Teataja.

В 8.17 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Пайде и Эха в Тапа, где 10-летний мальчик перебежал дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 36-летний мужчина. По данным полиции, маленькому пешеходу оказали первую медицинскую помощь на месте, а это значит, что на этот раз он легко отделался.

Летом родители могли бы напомнить своим детям о правилах безопасности в дорожном движении.

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