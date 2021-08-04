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AirBaltic возобновляет прямые рейсы между Таллинном и Вильнюсом

Самолет airBaltic. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

Авиакомпания airBaltic вновь открывает маршрут между Таллинном и Вильнюсом. Начиная с этой недели самолеты авиаперевозчика будут выполнять два прямых рейса в неделю.

AirBaltic по-прежнему предлагает безопасное воздушное сообщение из балтийских столиц. Обеспечив безопасное воздушное сообщение в течение 2020 года, компания доказала свою приверженность эстонскому рынку.

AirBaltic также предлагает прямые рейсы между Таллинном и Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Малагой, Мюнхеном, Ниццей, Осло, Парижем, Зальцбургом, Стокгольмом и Вильнюсом, а также удобные стыковочные рейсы через Ригу.

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