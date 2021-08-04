AirBaltic возобновляет прямые рейсы между Таллинном и Вильнюсом
Авиакомпания airBaltic вновь открывает маршрут между Таллинном и Вильнюсом. Начиная с этой недели самолеты авиаперевозчика будут выполнять два прямых рейса в неделю.
Авиакомпания airBaltic вновь открывает маршрут между Таллинном и Вильнюсом. Начиная с этой недели самолеты авиаперевозчика будут выполнять два прямых рейса в неделю.
AirBaltic по-прежнему предлагает безопасное воздушное сообщение из балтийских столиц. Обеспечив безопасное воздушное сообщение в течение 2020 года, компания доказала свою приверженность эстонскому рынку.
AirBaltic также предлагает прямые рейсы между Таллинном и Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Малагой, Мюнхеном, Ниццей, Осло, Парижем, Зальцбургом, Стокгольмом и Вильнюсом, а также удобные стыковочные рейсы через Ригу.