Железная дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Два пассажирских поезда столкнулись у населенного пункта Милавце под Домажлицами на западе Чехии. Сообщается о десятках пострадавших, полиция подтвердила, что два человека погибли.

По сообщению чешского телевидения, столкнулись "Западный экспресс", курсирующий между Прагой и Мюнхеном, и еще один пассажирский поезд. Столкновение произошло вскоре после 8 утра по местному времени.

48 человек пострадали, в том числе четверо серьезно, еще шестерым оказана медицинская помощь, сообщает телеканал CT24zive со ссылкой на спасательную службу в Пльзени.

По данным того жe телеканала, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в железнодорожной аварии.

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