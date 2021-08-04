Два поезда столкнулись в Чехии, десятки раненых, сообщают о погибших
Два пассажирских поезда столкнулись у населенного пункта Милавце под Домажлицами на западе Чехии. Сообщается о десятках пострадавших, полиция подтвердила, что два человека погибли.
По сообщению чешского телевидения, столкнулись "Западный экспресс", курсирующий между Прагой и Мюнхеном, и еще один пассажирский поезд. Столкновение произошло вскоре после 8 утра по местному времени.
Na trati v obci Milavče na Domažlicku došlo ke střetu dvou vlaků. Podle předběžných informací je na místě 28 zraněných. Zasahují všechny složky IZS. pic.twitter.com/CjhB4ZxHSn— CT24zive (@CT24zive) August 4, 2021
48 человек пострадали, в том числе четверо серьезно, еще шестерым оказана медицинская помощь, сообщает телеканал CT24zive со ссылкой на спасательную службу в Пльзени.
По данным того жe телеканала, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в железнодорожной аварии.
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