Столкновение поездов в Чехии: трое погибших, десятки пострадавших
Два пассажирских поезда столкнулись у населенного пункта Милавце под Домажлицами на западе Чехии. Сообщается о гибели трех человек, в том числе машинистов обоих составов и пассажирки, и десятках раненых.
По предварительным данным, авария произошла по вине одного из машинистов.
"Западный экспресс", выполнявший рейс Ex 351 из Мюнхена в Прагу, и региональный поезд RegioShark, следовавший из Пльзени в Домажлице, столкнулись около 8 утра по местному времени.
Ранения получили 47 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным чешских СМИ, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в катастрофе.
Глава чешского минтранса Карел Гавличек заявил, что, по предварительным данным, лобовое столкновение произошло по вине машиниста поезда Мюнхен-Прага, который проехал запрещающий сигнал.
"Экспресс должен был остановиться перед навесной табличкой "Стоп!", но он не остановился, поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом. Вся техника в момент аварии функционировала, но человеческую ошибку нельзя исключать", - сказал он.
В месте катастрофы проходит одна железнодорожная колея, на которую поочередно въезжают встречные поезда.