По предварительным данным, авария произошла по вине одного из машинистов.

"Западный экспресс", выполнявший рейс Ex 351 из Мюнхена в Прагу, и региональный поезд RegioShark, следовавший из Пльзени в Домажлице, столкнулись около 8 утра по местному времени.

Ранения получили 47 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным чешских СМИ, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в катастрофе.

Глава чешского минтранса Карел Гавличек заявил, что, по предварительным данным, лобовое столкновение произошло по вине машиниста поезда Мюнхен-Прага, который проехал запрещающий сигнал.

"Экспресс должен был остановиться перед навесной табличкой "Стоп!", но он не остановился, поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом. Вся техника в момент аварии функционировала, но человеческую ошибку нельзя исключать", - сказал он.

В месте катастрофы проходит одна железнодорожная колея, на которую поочередно въезжают встречные поезда.