В моем окружении есть антипрививочники
- Среди моих хороших знакомых есть антипрививочники
- Позиция антипрививочников основана не на рациональных утверждениях
- Скептики склонны понимать естественные науки в контексте правильно-неправильно
Я смирился с ситуацией, что я не могу повлиять на подавляющее большинство своих знакомых, скептически относящихся к вакцинам. Я не отрекаюсь от них, а лишь с грустью слежу за их действиями, пишет в Postimees учитель Гимназии Хуго Треффнера Тоомас Юргенстейн (СДПЭ).