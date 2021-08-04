В моем окружении есть антипрививочники

Мне кажется, в моей ситуации узнают себя многие жители Эстонии. Я вижу в широкомасштабной вакцинации возможность, чтобы школы начали контактное обучение, культурные мероприятия могли бы состояться, чтобы общество было максимально открытым и так далее, но в то же время я вынужден признать, что и среди моих хороших знакомых есть антипрививочники.

При этом я восхищаюсь работой медиков по разъяснению эффективности вакцин, да я и сам всячески старался продвигать вакцинацию. И это, прежде всего, с помощью теологических аргументов, которые мне ближе всего по специальности. Например, я разработал и опубликовал личную теологию коронавируса, в которой четвертым пунктом советовал: «И в теологии коронавируса важно поддерживать отдельных личностей и группы людей, общение с которыми затруднено или отсутствует, и это как реальными действиями, так и примером. Одним из важнейших поступков, достойных милосердного самаритянина, было бы позволить себя вакцинировать и рекомендовать того же другим (Моя теология коронавируса, ERR 18.03.2021). Я также подчеркивал и то, что позволение сделать себе прививку основано на повелении любить ближнего - возлюби ближнего твоего, как самого себя (Евангелие от Марка, глава 12, стих 31).

Вопреки своему привычному поведению, я даже стал рассказывать и распространять анекдоты. Считаю вполне остроумной идею, когда религиозный анекдот об утопленнике я превратил в анекдот о коронаотрицателях, и он звучит так:

«Человек живет в регионе с высоким показателем заражаемости и уверен, что бог убережет его от болезни. Его приглашают вакцинироваться, так как он работает на передовой линии, но человек отказывается: «Бог спасет меня!» Начинается вакцинация по схеме 1+1, дочь предлагает отцу сходить на прививку вместе, но мужчина отказывается, так как уверен, что он под защитой бога. Потом открывается возможность вакцинации для всех без исключений, но мужчина ее не использует. Он заболевает и умирает. На небе он спрашивает у бога: "Почему ты меня не защитил?" Ответ поражает его: "Я предложил тебе сперва AstraZeneca, потом Pfizer и в последнюю очередь Janssen, но ты отказался от всего, что было предложено мной"».

Но все-таки вернемся к знакомым антипрививочникам. Что с ними делать и как на них влиять?

Теперь я проведу несколько слабую и, возможно, слишком общую параллель в области религии. Свидетели Иеговы — довольно известное религиозное объединение в Эстонии, и среди них у меня есть довольно хорошие знакомые, в том числе бывшие студенты. В большинстве своем они привились, но у них есть другое предубеждение, касающееся медицины — они против переливания крови. Несмотря на медицинские данные, биологические аргументы, серьезные заболевания и общественное давление, они не отказались от этого отрицания. Если изредка кто-то отказывается, то он перестает также быть свидетелем Иеговы.

В случае с антипрививочниками ситуация чем-то схожа, речь идет не о чем-то, основанном на рациональных утверждениях, а о вере, от которой крайне редко отказываются. Однако это означает, что научные аргументы в пользу эффективности вакцин не имеют большого значения в споре. Например, еженедельные данные, что заболеваемость среди вакцинированных в несколько раз меньше или течение болезни в десятки раз легче чем у тех, кто не вакцинирован, ничего не означают для антипрививочников. Как и недавние открытие ученых Тартуского университета, что у привитых антител в 15-20 раз больше, чем у переболевших.

Вопрос также в том, что обычно скептики склонны понимать естественные науки в контексте правильно-неправильно. Основываясь на этом понимании, одно заявление, взятое откуда-то, может опровергнуть весь имеющийся на сегодняшний день научный консенсус. В реальности в случае науки речь идет о выдвижении гипотезы, ее подтверждении или опровержении, это означает, что наука имеет встроенный механизм самовосстановления. Разумное общество должно исходить из лучших знаний, которые в настоящее время можно найти в рамках нормальной науки, а та постоянно обновляется по мере появления новых данных. Применение жесткой концепции правильно-неправильно к науке означает ее оценку, скорее, исходя из фундаменталистских убеждений.