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Новым спортивным директором "Левадии" стал Тармо Кинк

Тармо Кинк. ФОТО: Tairo Lutter

Бывший полузащитник сборной Эстонии по футболу Тармо Кинк (35) стал новым спортивным директором таллиннской "Левадии", пишет Rus.ERR.

О его назначении на этот пост в среду сообщил официальный сайт футбольного клуба, отметив, что Кинк продолжит работу и в тренерском штабе главной команды "Левадии".

"Я очень благодарен президенту клуба Виктору Леваде за оказанное доверие! Я сделаю все возможное, чтобы клуб и наша главная команда добавились успеха", - сказал Тармо Кинк.

Предыдущий спортивный директор "Левадии", экс-вратарь сборной Эстонии Сергей Парейко покинул свой пост в конце прошлой недели.

Должность спортивного директора он занимал с 2016 года.

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