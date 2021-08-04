Новым спортивным директором "Левадии" стал Тармо Кинк

О его назначении на этот пост в среду сообщил официальный сайт футбольного клуба, отметив, что Кинк продолжит работу и в тренерском штабе главной команды "Левадии".

"Я очень благодарен президенту клуба Виктору Леваде за оказанное доверие! Я сделаю все возможное, чтобы клуб и наша главная команда добавились успеха", - сказал Тармо Кинк.

Предыдущий спортивный директор "Левадии", экс-вратарь сборной Эстонии Сергей Парейко покинул свой пост в конце прошлой недели.

Должность спортивного директора он занимал с 2016 года.