Новым спортивным директором "Левадии" стал Тармо Кинк
Бывший полузащитник сборной Эстонии по футболу Тармо Кинк (35) стал новым спортивным директором таллиннской "Левадии", пишет Rus.ERR.
Бывший полузащитник сборной Эстонии по футболу Тармо Кинк (35) стал новым спортивным директором таллиннской "Левадии", пишет Rus.ERR.
О его назначении на этот пост в среду сообщил официальный сайт футбольного клуба, отметив, что Кинк продолжит работу и в тренерском штабе главной команды "Левадии".
"Я очень благодарен президенту клуба Виктору Леваде за оказанное доверие! Я сделаю все возможное, чтобы клуб и наша главная команда добавились успеха", - сказал Тармо Кинк.
Предыдущий спортивный директор "Левадии", экс-вратарь сборной Эстонии Сергей Парейко покинул свой пост в конце прошлой недели.
Должность спортивного директора он занимал с 2016 года.