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Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тысяч тонн

Планета Земля с захватывающим закатом. ФОТО: Shutterstock

В настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн, сообщили в "Роскосмосе".

"Если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более семи тысяч тонн, это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграме.

Отмечается, что ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора.

"Было бы крайне важно двигаться в сторону созданий единой общей системы, общего ЦУПа который мог бы фиксировать все орбиты, все инциденты, и выдавать рекомендации наперед о которых знали бы все участники космической деятельности", - сказал Рогозин в своем выступлении на конференции GLEX.

5 июня Рогозин заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

"Мы хотим понимать, кто и что будет выводить, и будут ли нести ответственность организаторы такого рода орбитальных систем за сведение с орбиты своих космических аппаратов после того, как они отслужили свой срок", - добавил глава "Роскосмоса".

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